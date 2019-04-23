Başkan Güngör koltuğu Huriye Naz'a devretti

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4.sınıf öğrencisi Huriye Naz'a devretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün makam aracıyla, Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'ndan belediye binasına gelen 4.sınıf öğrencisi Huriye Naz Bayram, makam odasında Güngör'e çiçek takdim etti. Bayram, daha sonra makam koltuğuna oturarak yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Daha sonra Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile sohbet eden Huriye Naz Bayram, belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı.

Bayram'ın ilk talimatı ise okullarının arka bahçesine Spor Etkinlik Alanı ile Tasarım ve Beceri Atölyeleri yapılması oldu. Başkan Hayrettin Güngör'de en kısa sürede yapılacağını söyledi.