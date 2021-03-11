Başkan Güngör: "Konutları en kısa sürede teslim edeceğiz"

Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde gerçekleşecek olan kentsel dönüşüm kapsamında Kurtlar Mahallesi'nde yapımı başlayan yeni konutların inşaatını inceledi. Beraberinde AK Parti Milletvekilleri ile şantiye alanını ziyaret eden Başkan Güngör, yetkililerden bilgi aldı.

Proje kapsamında Saçaklızade Mahallesindeki konutlarda son aşamaya gelindiğini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kısa süre içerisinde konutların hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak Saçaklızade'de başlattığımız konut inşaatında son aşamaya geldik. 100 konutu inşallah kısa süre içerisinde hak sahiplerimize teslim edeceğiz. TOKİ'de gerek Kurtlar gerekse Saçaklızade Mahallelerimizde toplamda 551 konutun çalışmalarına başladı. İnşa edilen yeni konutların ardından Yusuflar Mahallemizde hayata geçireceğimiz proje şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir çalışma olacak” diye konuştu.