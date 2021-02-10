Başkan Güngör, "Milli mücadelenin manevi mimarı Ali Sezai Efendi"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Osmanlı'nın kuruluşunda Şeyh Edebali, İstanbul'un fethinde Akşemseddin'in rolü ne ise Maraş Milli Mücadelesinde de Ali Sezai Efendi odur. İstiklalin manevi mimarlarından biri de Ali Sezai Efendi'dir” dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesince Ali Sezai Efendi Belgeseli yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesince gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ali Sezai Efendi'nin Maraş Milli Mücadelesinin en önemli mimarlarından olduğunu söyledi.

Başkan Güngör yaptığı konuşmada, “Osmanlı'nın kuruluşunda Şeyh Edebali, İstanbul'un Fethi'nde Akşemseddin ne ise Maraş Milli Mücadelesi'nde de Ali Sezai Efendi odur. Osmanlı Beyliği'nin kurulmasında Şeyh Edebali'nin manevi liderliği, Osman Bey'in askeri dehası ile birleşip 700 yıllık bir imparatorluk meydana getirmiştir. Yine İstanbul'un fethinde Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine vesile olmuştur. Maraş Milli Mücadelesi'nde de Ali Sezai Efendi manevi mimarlarımızdan olmuştur” diye konuştu.

Ali Sezai Efendi'nin üç dil bildiğine dikkat çeken Başkan Güngör, “Çok iyi bir eğitim almış ve üç dil bilen Ali Sezai Efendi, batının ve emperyalistlerinin emellerini çok iyi okumuş, Afrika'da batı dünyasının vahşice işlediği cinayetleri görmüş. Maraş Milli Mücadelesine de iyi bir komutanın gerekli olduğu kanaati ile Arslanbey'i Beyrut'tan Maraş'a davet etmiştir. Bağımsızlığın, istiklalin ve istikbalin ne olduğunu sürekli hemşehrilerimize anlatarak onların diri olmasını sağlamış. Maraş Milli Mücadelesinin sona ermesinin ardından boş durmamış civar illere de yardıma giderek aynı görevini sürdürmüştür” dedi.

Başkan Güngör, sözlerinin devamında, “İlk kurşunu atarak düşmanın moral ve motivasyonun çökertecek bir Sütçü İmam, beyanname hazırlayan Av. Mehmet Ali Kısakürek ve bunu camilere asarak halkın okumasını sağlayan bir Şahap, Cuma Namazı bağımsız ve hür insanlara farzdır, siz Cuma kılamazsınız diyen bir Rıdvan Hoca, bir Senem Ayşe, Bir Evliya efendi ve ismini sayamadığımız daha birçok kahramanlarımız gerek şehrimiz gerekse ülkemizin kurtuluş mimarlarıdır. Bu vesile ile Ali Sezai Efendi başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Güngör'ün konuşmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Belgeseli ilk gösterimi gerçekleştirildi.