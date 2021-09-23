Başkan Güngör: “Öğrencilerimizin yanındayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilere yönelik bir desteğin daha müjdesini paylaştı. Bir süre önce yükseköğretim kurumları tarafından yüzyüze eğitim kararı alınmış ve öğrenciler okullarına dönüş yolunu tutmuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi başta olmak üzere iki yükseköğretim kurumunda binlerce öğrenciyi ağırlayan Kahramanmaraş'ta da yurt arayışları başladı.

Yurt ve konaklama noktasında öğrencilerin sorun yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda, kentin merkezi iki bölgesinde "Gençlik Noktaları" oluşturuldu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünde hizmet verecek noktaların yanı sıra 0531 082 00 93 WhatsApp hattından da öğrencilere destek sağlanacak. Barınma desteği verileceğini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hayrettin Güngör mesajında, "Kıymetli öğrencilerimizin yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için her zaman yanlarındayız. Öğrenci dostu şehir olmak bunu gerektirir" ifadelerine yer verdi.