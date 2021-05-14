Başkan Güngör: "Rabbim bütün Müslümanların ve mazlumların yardımcısı olsun"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Şehitliği'ne ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında; "Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğe, Müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" dedi.

Güngör'ün Ramazan Bayramı'nda ilk durağı şehitlik oldu. Şehitlik ziyaret programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, bayram sevincinin İslam dünyasındaki dayanışmanın tesis edilmesiyle yaşanabileceğini belirtti.

Başkan Güngör, "Değerli hemşehrilerim, bir Ramazan'ı daha geride bırakarak bayrama eriştik. Öncelikle bütün vatandaşlarımızın ve Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğe, Müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi birkaç gündür hem Ramazan arifesinde hem de bayram günü İsrail'in devlet terörünün en şiddetli kısmını görüyoruz. Masum ve mazlum Filistinlilere nasıl saldırdığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Rabbim bütün Müslümanların ve mazlumların yardımcısı olsun inşallah" dedi.