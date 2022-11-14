Başkan Güngör: "Şehrimize UEFA standartlarında stat kazandıracağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hanefi Mahçiçek Stadyumu yerine yeni inşa edecekleri stadyum ve spor kompleksi için projelerini hazırladıklarını belirterek, "Şehrimize UEFA standartlarında bir stat kazandıracağız” dedi.

Başkan Güngör, şehre kazandırılacak olan yeni stadyum ve spor kompleksinde devam eden süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizde 12 Şubat ve Hanefi Mahçiçek stadyumlarımızın bulunduğu alanda Gençlik ve Spor Bakanlığımız iş birliğiyle dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Gaziantep Yolu üzerinde bulunan Hanefi Mahçiçek Stadyumu yerine yeni inşa edeceğimiz stadyum ve spor kompleksi için projemizi hazırladık. 9 Kasım tarihinde ihalemizi gerçekleştirdik ancak istekli olmadı. Süreci yeniden başlattık. İnşallah Ocak ayına kadar yeni ihalemizi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

120 dönümlük alanı spor kompleksine dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Güngör, üyoruz. Bölgede amatör spor sahaları, bireysel spor salonları, yürüyüş yolları, olimpik havuz ve tesisler de yer alacak. Yeni stadyumumuz UEFA standartlarında olacak. Yeni ihale için de süreci hemen başlattık. Şehrimize yakışır bir stadyum inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.