Başkan Güngör: “Şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız”

Depremzede vatandaşları yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gece gündüz sahadayız. Şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız” dedi.

Başkan Hayrettin Güngör, bir taraftan deprem sonrası aralıksız bir şekilde devam eden çalışmaları koordine ederken bir taraftan da şehrin farklı noktalarında vatandaşları yalnız bırakmıyor. Özellikle çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Güngör, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehir genelinde enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama ve defin işlemlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ekiplerle el birliğiyle şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.