Başkan Güngör: “Sosyal hizmetler de bizim önemli bir görev alanımız”

Sosyal hizmetlerin de belediyeciliğin önemli görevlerinden biri olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan'da ihtiyaç sahibi dört aileye tekerlekli sandalye verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan ziyaretinde ihtiyaç sahibi dört aileye tekerlekli sandalye hediye etti. Engelli vatandaşları tek tek evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güngör, hediye ettikleri tekerlekli sandalyeler ile bu insanların da sosyal hayata katılmasını sağlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Ziyaret sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, sosyal hizmetlerin de altyapı ve üstyapı gibi belediyeciliğin bir görevi olduğunu vurgulayarak, "Dezavantajlı dediğimiz engelli kardeşlerimize de destek olmak amacıyla birer araç hediye ettik. Bu her şeyi tamamen çözmüyor ama bir nebze de olsa bu kardeşlerimizin sıkıntılarını hafifletmiş oluyor. Bu kardeşlerimize ve ailelerine yönelik bu alanları geliştirmemiz lazım. Bu mekanları oluşturduğumuz zaman aileler yavrularını buralara getirdikleri zaman kendileri bir nefes almış olacaklar. Engelsiz yaşam merkezi dediğimiz sosyal mekanları yaparak bu kardeşlerimizin hizmetine sunduğumuz takdirde ailelerimiz biraz daha rahatlamış olacaklar. Bu bağlamda belediye hizmetlerimizi yaparken, engelli bireylerin de kullanabileceği ve yararlanabileceği şekilde yapılmasına özen gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.