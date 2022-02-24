Başkan Güngör: "Turizm potansiyelimiz daha da artacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin doğal ve kültürel mirasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Uluslararası organizasyonların sayısını artırdık. UNESCO sürecinde önemli bir aşama kaydettik” dedi.

Başkan Güngör, çeşitli ziyaretler için Kahramanmaraş'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Rotahane projesi kurucu ortağı Bilge Kuru, ünlü influencer Eylül Öztürk Özkan ve Barış Kenan Özkan ve sanatçı Bora Gencer ile bir araya geldi.

Güngör ve beraberindeki Rotahane programı ekibi önce Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ile ilgili bilgiler aktardı.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde açıklamalarda bulunan Pervin Ersoy, “Gördüğüm en güzel müzelerden bir tanesi de burası oldu. Hatta Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne hayran kaldım diyebilirim. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Kahramanmaraş için söylemiş olduğu ‘Her üç kişiden dördü ya şair ya da yazardır' sözü hafızamda yer etti. Herkesi mutlaka Kahramanmaraş'ı görmeye davet ediyorum. Başlatmış olduğumuz iç turizmde farkındalık projesiyle şehirlerimizi tek tek geziyoruz. Yaşadığımız bu cennet vatanı tanımamız adına projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın birçok şeyin başkenti olduğunu ifade eden Başkan Güngör ise, “Öncelikle şiir ve edebiyatın başkentiyiz. Aynı zamanda kurtuluş mücadelesinin öncü şehriyiz. Şiir ve edebiyat konusunda bu topraklarda çok önemli şair ve yazar yetişti. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Bu değerlerimizi hem ulusal hem de uluslararası alanda daha da tanıtmak istiyoruz. Bu konuda da geçtiğimiz yıl UNESCO'ya çok ciddi başvurular yaptık. Bu noktada da güzel mesafe kat ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda da UNESCO Şehirler Ağına Kahramanmaraş'ımızı şiir ve edebiyat alanında dâhil ettiğimizde bu değerimizi uluslararası arenada daha tanınır hale getirmiş olacağız. İki yıldır şehrimizde Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenliyoruz. Dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği organizasyonların şehrimizde düzenleniyor olması benim en büyük hayalim diyebilirim. Bu hedefim doğrultusunda da ilerliyoruz. İlk yılımızda pandeminin getirmiş olduğu kısıtlamalara rağmen önemli bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz yıl da bu organizasyonumuzu çok daha geliştirdik. Önümüzdeki yıllarda daha da fazla geliştireceğiz” diye konuştu.

Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin ardından Başkan Güngör ve Rotahane programı ekibi Yedikuyular Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Tesis ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi'miz, Türkiye'de şehir merkezine en yakın tesislerden biri. Bölgenin en uzun sezonlu kayak merkezi. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla kapasitemizi dört kat artırmış olduk. İlk kez bu yıl Yedikuyular Kayak Merkezi'mizde konaklama imkânı da oluşturduk. Herkesi yılda en az bir defa Kahramanmaraş'a gelip bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rotahane ekibi de Yedikuyular Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade etti.