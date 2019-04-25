Başkan Gürbüz: “Elbistan cazibe merkezi olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Kadim bir medeniyete sahip Elbistanımızın sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz" dedi.

Başkan Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur ve mahalle temsilcilerini kabul ederek, kentin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak yeni projeler hakkında bilgi paylaştı.

Yoğun geçen seçim döneminin ardından vatandaşların teveccühlerine layık olabilmek adına yoğun iş ve çalışma temposuna devam ettiklerini ifade eden Gürbüz, “Hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek geleceğin Elbistan'ını inşa etmek için bütün alanlardaki hizmetleri dört koldan sürdürdüklerini” dedi.

Elbistan'ı geleceğe taşıyacak projeleri ve yatırımları hayata geçirirken vatandaşların ve esnafların da görüşlerine başvuracaklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “Bize verilen bu görevi gibi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağız. Projelerimiz geleceğin Elbistan'ı için planladıklarımızı artık hayata geçireceğiz. Her zaman sahada ve hemşerilerimizle bir arada olacağız. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal'ın talimatı ile bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile gerekli yazışmalarımızı yaptık. Kentimizin Çok yakında 12 noktasında yeni spor sahasına kavuşacak. Elbistan Yatırım Destek Ofisi'ni önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Kalkınma Ajansından gelecek teknik ekip çeşitli konularda personel ve katılımcılara eğitim verecek. Burada AR-GE birimi kurarak üniversiteden yeni mezun olan gençlerimize proje yazma eğitimi ve kendi yazdıkları projelerden para kazanma ortamı oluşacak. Bölgemizin kendine has ürünler olan cevizli şeker, Elbistan lahanası ve Ayçiçeği ile ilgili Coğrafi işaret çalışmalarımızı başlattık. Kızılcaoba mahallemizdeki tarihi evlerimizin restorasyon çalışmaları ile ilgili ekiplerimizin çalışmaları başladı. Kadim bir medeniyete sahip Elbistanımızın sosyal dokusunu güçlendirecek, turizm yerlerini ön plana çıkartacak ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Tarihi Evlerimizden bir tanesini yöresel yemek satış noktası yaparak yerli ve yabancı turistler ile gezginlere tadına doyulmaz yemeklerimizin tanıtımını yapacağız, bu durumda hem ekonomiye hem de ilçemizin tanıtımına önemli kazanımlar sağlayacak. Meydan düzenlemesi, alt ve üst yapı yatırımlarımızla bu bölgemizin eşsiz güzelliklerini ön plana çıkarmaya özen göstermekteyiz” diye konuştu.