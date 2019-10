Başkan Kuybu: "Bugün harekatı eleştirenler yarın gurur duyacaklar"

Kahramanmaraş Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Suriye'nin güneyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatını eleştirenlere Kıbrıs Barış Harekatını hatırlatarak, “O dönemde Kıbrıs Barış Harekatını eleştirenler bugün o gururu yaşıyorlar. Suriye'ye yapılan harekatta da aynısı olacağına inanıyorum” dedi.

Kuybu, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin tek yürek olup bu önemli süreçte devleti yöneten iradeye destek vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin güçlü olduğunu fakat güçlü hükümetle daha da güçlendiğine dikkat çeken Kuybu, “Ortadoğu yeniden şekillenirken sadece bakıyorduk, şuan ise bölgelerin yeniden düzeninde söz sahibi bir ülke olduk. Sahada verdiğimiz mücadelede kazansak bile masada kayıp ediyorduk. Şimdi öyle değil, bugün Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, ülkemizin başarılı dış politikası karşısında hem sahada hem de masada kazanıyoruz” dedi.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyleyen Kuybu, Türkiye'nin dış politikasında gerçekleştirdiği başarıyı yedi düvelin gördüğünü fakat ülkedeki bazı bakarkörlerin görmediğini ifade etti.

Barış Pınarı harekatını eleştirenlere 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan Kuybu, “Hafızalarımızda hala tazeliğini koruyan Kıbrıs Barış Harekatı ile gurur duyuyoruz. O zamanlar kazandığımız hakları şimdi yedi düvel almaya çalışıyor. Bugün Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatını eleştirenler, yarın o operasyonla gurur duyacaklar. Şunu her zaman söylüyorum; makamlar geçici, devlet kalıcıdır. Şuan söz konusu devletimizdir. Bu önemli süreçte her şeyi bir kenara bırakıp birlik beraberlik içerisinde devletimizi yöneten iradeye sahip çıkmak ve destek vermemiz lazım. Sahiplenme duygusu her Türk'ün, her Müslümanın kayıtsız şartsız görevi olmalıdır. Gönül coğrafyamızdaki Müslüman ülkeler ve Türki Cumhuriyetlerdeki kardeşlerimizin ülkemizin ordusu ve Cumhurbaşkanımız için verdikleri destek, ettikleri dua ülkemizdeki tüm vatandaşlarımıza örnek olmalıdır” diye konuştu.