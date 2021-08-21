Başkan Mahçiçek; “7 Güzel Adamın şehrine 7. okulu da kazandırıyoruz”

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin Tekir'de yapacağı 16 derslikli okul için Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ile protokol imzalarını attı.

Valilik binasında Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir araya gelen, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 3 katlı, 16 derslikli okul yapımı için imzaları attı.

2.325 m alanda 364 öğrenci kapasiteli, laboratuvar, resim-müzik dersliği ve çok amaçlı salondan oluşan okul için inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan okulun en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.

Başkan Hanefi Mahçiçek, “Yaptığımız projeler içerisinde bizim eğitime ayıracağımız kaynak her şeyden önemli. Çünkü eğitime yapılan harcamalar bu ülkenin geleceğine yapılan harcamalardır. Ülkesine bağlı, iyi yetişmiş insanlar olacak burada okuyan çocuklarımız. Okulumuzda hem orta okul hem lise olacak.

Yarınlarımızı kuracak gençlerimiz olduğu bilinciyle, eğitimle aralarında bir engel kalsın istemiyoruz. Bu sebeple okullarımızı, bilgi ve kültür evlerimizi, üniversite hazırlık ve kpss kurslarımızı açarak öğrencilerimize hizmet ediyoruz. Yapacağımız bu okul ile belediyemiz bütçesinden 7 okulu şehrimize kazandırmış olacağız” dedi.