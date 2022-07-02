Başkan Mahçiçek; “Ay yıldızlı bahçemizle Hollanda'ya damga vurduk”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Hollanda'da düzenlenen EXPO 2022 Floriade Almere'de Türkiye'yi temsil etti.

Kahramanmaraş'ın geleceğini şekillendirecek dev projenin açılmasına uzun bir süre olmasına rağmen özverili çalışmalar sonucunda EXPO Proje Alanı'nın yüzde 70'i tamamlanırken, diğer taraftan da ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı adına dikkat çeken adımlar atılıyor.

Başkan Mahçiçek, ulusal ve uluslararası katılımcı sayısını artırmak adına davet ve ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, EXPO 2020 Dubai'nin ardından Hollanda'da açılan EXPO 2023 Floriade'yi de ziyaret etti. Uluslararası EXPO 2023'e ev sahipliği yapması sebebiyle Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'yi temsil görevi verilen Başkan Mahçiçek, ‘Çevre Dostu Köşk' teması çerçevesinde çiçeklerle yapılan ay yıldızlı Türk bayrağı motifli Türkiye Pavilyonu'nu hizmete açtı.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, EXPO 2022 Floriade Almere CEO'su Hans Bakker'ın konuşması ile devam etti. Türkiye'nin, EXPO Fuarı'nın sadık bir katılımcısı olduğunu belirten Bakker, Türkiye'nin fuara kattığı zenginlik ve çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bakker'in ardından kürsüye gelen EXPO 2022 Floriade Almere Genel Komiseri Annemarie Jorritsma ise Türkiye'nin EXPO 2022 Floriade Almere'de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin kültürel değerler ve doğal güzellikler noktasında önemli bir merkez olduğunu belirten Jorristma, Türkiye Pavilyonu'nun EXPO 2022'ye anlam kattığını söyledi.

Açılışta konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş'ın bir kahramanlık destanı kenti olduğunu belirterek, kültür, tabiat, ekonomi, düşünce ve yöresel lezzetler anlamında büyük bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Tüm katılımcıları EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş'a davet eden Başkan Mahçiçek, “Biz Kahramanmaraş ve Türkiye olarak Hollandalı ve burayı ziyaret eden kardeşlerimize Türkiye'nin tabiatını, güzelliklerini göstermek, beğeninize sunmak için buradayız. Esas olarak beğeninize sunacağımız ki bizim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne denk gelen Kahramanmaraş'ta düzenleyeceğimiz EXPO 2023'e sizleri davet ediyorum. İnşallah 2023'teki EXPO'muza başta Hollanda olmak üzere buraya katılan bütün ülkelere davetimizi iletiyorum. Gerçekten Kahramanmaraş güzel bir şehir, görmeyen, bilmeyen üzülür. Gelip gördüğünde de hayran olur, bir daha gitmeyi düşünmez. Kültürüyle, tabiatıyla, ekonomisiyle, muazzam düşünce dünyasıyla mükemmel bir şehirdir Kahramanmaraş. Doğrusu bizim asli hedefimiz tanıtım. Tanıtım sorunumuzu EXPO kabilinde organizasyonlarla aşacağız. 23 Nisan 2023'de açacağımız EXPO'muza 45 ila 50 ülke katılacak. Kahramanmaraş bir kahramanlık destanı kentidir. Kahramanmaraş, Kurtuluş Savaşı'nın ve edebiyatın başkentidir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, 140 ülkeye ihracat yapan bir sanayi kentidir. Türkiye'nin en güçlü yansıması olan şehrimizi mutlaka tanımalı ve görmelisiniz. Ülke pavilyonumuzun açılışına katılarak bizleri onurlandırdınız, sizleri EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş da bulaşmak ümidiyle selamlıyorum. Burada dondurmamızı tadıp, değerlerimizi gördünüz ama asıl olarak sizleri şehrimize bekliyoruz” dedi.