Başkan Mahçiçek: ''Bizim oylar da çalınmış, itiraz ettik bin 900 oy geri geldi”

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi'' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Onikişubat Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday olan ve yeniden başkan seçilen Hanefi Mahçiçek, belediye tarafından düzenlenen liseler arası ses yarışması finaline katıldı. Program öncesi gazetecilerin, ''Mazbatanızı ne zaman alacaksınız'' sorusu üzerine Mahçiçek, ''Maalesef bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Biz de sonradan uyandık. Bizim oylar nereye gidiyor, bir bakın dedik. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi'' dedi.

Çalındığını öne sürdüğü oyların kendilerine geçmesiyle bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını ifade eden Mahçiçek, ''Başka partilere yazılan ya da neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle İstanbul'da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır'' diye konuştu.