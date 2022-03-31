Başkan Mahçiçek: "Kültür ve sanatta öncü olacağız"

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin oluşturduğu Türk Müziği Topluluğu, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği Konseri verdi.

Konser, Onikişubat Belediyesi'nin rüya projesi EXPO 2023'ün tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Ardından, Onikişubat Belediyesi Türk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği'nin en nadide eserlerini seslendirdi. Koro ve solo birbirinden güzel şarkılar izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konserde açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, pandemi sebebiyle insanların bunaldığını belirterek, kültürel ve sanatsal etkinliklerle olumsuz havayı dağıtacaklarını söyledi. Kültür ve sanat etkinliklerinin kendileri için önemli olduğunu aktaran Başkan Mahçiçek, “Koronavirüs pandemisi sebebiyle küresel çapta sıkıntılı zamanlar geçirdik. Halen bitmemiş olsa da bu zorlu günlerin sonuna yaklaştık. Bu dönemde insanlarımızın sağlığını koruma adına kültürel ve sanatsal birçok etkinlikten ödün verilmiş olsa da, bizler için nefes almak kadar elzem bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerini hiçbir zaman ikinci planda düşünmedik. Daha önce de 12 Şubat Kurtuluş Bayramımız sebebiyle Kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser düzenlemiştik. Onikişubat Belediyesi'nin bu kabil musiki ağırlıklı çalışmaları devam edecek. Gerçekten Sanat Müziği ve Halk Müziğimiz maalesef unutulma noktasına getirilmiş vaziyette ama biz müziğin bütün branşlarını severiz. Kulağa hoş gelen her şey bizim için musikidir ama Sanat ve Halk Müziği bizim için biraz daha önceliklidir. Bu anlamda da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'ni Kahramanmaraşlı kardeşlerimize dinletmek, onların ilgisini biraz daha bu noktalara çekmek için gayret edeceğiz. Bu akşam da Kahramanmaraşlı arkadaşlarımızdan müteşekkil sanat ekibimizi, koromuzu dinleme imkanı bulduk. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, seslerine ve nefeslerine sağlık. İnşallah, Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle sonraki programlarda buluşmayı temenni ediyor, selam ve saygılarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.