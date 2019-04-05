Başkan Mahçiçek: "Oylarla ilgili gerekli düzenleme yapıldı"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek 31 Mart seçimleri sonrası sandık tutanaklarının sisteme giriş sırasında yapılan giriş hatalarının düzeltildiğini söyledi.

Hatanın sistemden kaynaklandığını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Sandık kurullarınca düzenlenen sonuç tutanaklarının sisteme giriş esnasında ‘sehven' yapılan giriş hatalarının ilçe seçim kurulunca, ilçe birleşme tutanaklarında tespit edilmesi nedeniyle düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme neticesinde; belediye meclis üyeliği 153 bin 575 oy, belediye başkanlığı ise, 147 bin 118 oy almış, yüzde 66,53 oranları sisteme kayıt edildi. Değişen rakamlar sonucunda belediye meclis üyeliğine bir aday daha girmeye hak kazandı" dedi.