İhlas Haber Ajansı

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Başkan Mahçiçek, Sakarya'da EXPO 2023'ü tanıttı

Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023’ün tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında Sakarya’da gerçekleştirilen fuara katıldı.

Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023'ün tanıtım ve reklam çalışmaları kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen fuara katıldı.


Birçok belediyenin ve STK'nın buluştuğu PSB Anatolia Fuarı'nda Onikişubat Belediyesi de EXPO 2023 Standı açarak ziyaretçilere ve katılımcılara EXPO'yu anlatıyor.


Katılımcıları 2023 yılında kente davet eden Başkan Mahçiçek, bir de sunum gerçekleştirdi. EXPO 2023'ü tüm detaylarıyla anlatan Başkan Mahçiçek Kahramanmaraş'ın her şeye sahip olduğunu ve saklı güzelliklerinin bulunduğunu söyledi.


Mahçiçek, EXPO 2023 ile tanınırlık ve bilinirlik anlamında çok yol kat edecek Kahramanmaraş'ın bir dünya kenti olacağını söyledi.

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