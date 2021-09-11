Başkan Mahçiçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a EXPO 2023 sunumu

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan'a, EXPO 2023 sunumu yaptı.

Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli İrade Meydanında halka seslenişinden sonra gerçekleştirdiği Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Expo 2023 sunumu gerçekleştirdi. Mahçiçek, Cumhurbaşkanının da dikkatle takip ettiği EXPO 2023 projesinde gelinen son nokta ile yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını cevaplandırdı.

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş'ın dünya kentleri arasında ismini öne çıkaracağını kaydetti.