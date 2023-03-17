Başkan Okay: "Bu büyük felaketin yaralarını birlikte saracağız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asrın felaketi sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Felaketin ilk gününden bu yana ortaya koydukları çalışmaları anlatan Okay, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmaları da sıraladı.

Felaketten en fazla etkilenen ilçeler arasında olduklarına değinen Okay, “Büyük bir felaket yaşadık. Bu büyük felaketten en fazla etkilenen ilçeyiz. Kahramanmaraş geleninde olduğu gibi ilçemizde de çok fazla yıkım var. Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerimizde çok fazla yıkım ve hasarlı alanlar var. Depremin ilk gününden itibaren bu alanları gezerek yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili planlamalar yaptık. Şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla ilçemizi ayağa kaldıracağız. Özellikle ara mahallelerimizde enkaz nedeni ile trafik sorunu yaşanmakta. Bu durumu ortadan kaldırma adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktalar. İlçemiz genelinde çöken binaların enkazları da büyük bir özenle kaldırılmaktadır. Bunun dışında bizim ekiplerimiz de ara sokaklarda çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar neticesinde ara sokaklarımız yeniden trafiğe açılıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz”diye konuştu.

"Altyapı çalışmaları yaptık, esnafımız için de konteyner çarşılar oluşturuldu"

İlçe genelinde alt yapı çalışmaları yaptıklarının altını çizen Okay, “Deprem sonrasında ilçe genelinde başlattığımız tadilat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ancak bu zorlu günlerde devletimizin gücünü, milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. İlçemizin yeniden ayağa kalkması adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu büyük felaketin yaralarını sarma adına birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de çok büyük mağduriyet yaşayan esnafımız oldu. İş yerleri zarar görmeyen esnaflarımızın büyük bir bölümü çalışmaya başladı. İş yerleri zarar gören esnafımız için de konteyner çarşılar oluşturuldu. İlçemiz sınırları içerisinde şuanda dört farklı bölgede bu çarşılar oluşturuldu. Talepler çerçevesinde yeni alanlarda oluşturulacak. Buradaki hedefimiz esnafımızın ticari hayatını sürdürmesi ve hayatın normalleşmesidir. Bu noktada çalışmaların sürdüğünün altını çizmek istiyorum. İnşallah bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

"Sosyal ihtiyaçlar için de çalışmalar yapıyoruz"

Vatandaşların her türlü sosyal ihtiyacı için çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Okay" Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hijyeni ve kişisel bakımı da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda, daha iyi şartlarda barınmaları adına ne geriyorsa yapıyoruz. Özellikle kişisel bakım konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çalışma yaptık. Şuanda ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımıza hizmet vermekteler. Önceden belirlenen çadır alanlarında ve ilçemizin tüm mahallelerinde bu çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz. Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. İlçemizi karış karış geziyor, vatandaşlarımızla birebir görüşüyoruz. Bunun dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşma adına online işlemlere başladık. Vatandaşlarımız sosyal medyalarımızda ve web sitemizden paylaştığımız kare kodu telefonlarına okutuyorlar. Çıkan formu ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Ekiplerimiz ihtiyaçları ayarlayarak vatandaşlarımıza ulaşıyorlar”diyerek sözlerini tamamladı.