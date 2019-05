Başkan Okay: "Doğa turizmini canlandıracağız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yalnız Ardıç Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Yedikuyular Kayak Merkez yolu üzerinde yer alan mesire alanında 30 adet bungalov ev bulunduğunu söyleyen Başkan Okay, mesire alanının konum olarak özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Okay, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak projenin kısa sürede tamamlanacağını da söyledi. Okay, “İlçemizde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde doğa turizmini canlandıracak bir adım atmıştık. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmaların hızla devam ettiğini belirtmek istiyorum. A tipi olarak planladığımız bu mesire alanımız konaklamalı olacaktır. Bu mesire alanımızın Kahramanmaraş'ın en özel mesire alanı olacağını düşünüyorum. Şuanda 30 adet bungalov evlerimizin kaba inşaatı bitmiş durumda. Yedikuyular bölgesine yakınlığı ve rakımı dolayısıyla çok özel bir yeri var. Seyir terası, kır kahveleri ve mesire alanıyla bu alanımız çok özel bir yer haline gelmektedir. Vatandaşlarımız bu alana geldiği zaman her türlü imkana sahip olacaklar. Çok özel ve doğal bir alana sahiptir. Bu alanımız bin 500 rakımda çok serin bir alan. Alan ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır” dedi.