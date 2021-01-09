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Başkan Okay; “Her şartta esnafımızın yanındayız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Her şartta ve koşulda esnafımızın yanındayız" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Her şartta ve koşulda esnafımızın yanındayız" dedi.


Başkan Okay, Dulkadiroğlu İlçesi Sarayaltı Caddesi esnafını ziyaret ederek, pandemi döneminde zor günler geçiren esnafın sorun ve sıkıntıları dinlendi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Okay, “Her şartta ve her koşulda esnafın yanındayız. Esnafın bu zor süreçleri de atlatacağına inanıyoruz. Devletin ortaya koyduğu tedbir ve kısıtlamaların halk sağlığı için oldukça önemli” diye konuştu.


Başkan Okay'a esnaf ziyaretlerinde eşlik eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise, “Ülkemizin, devletimizin ve milletimizin attığı adımların meyvesini çok şükür alıyoruz. İnşallah bu süreçte her zaman esnafımızın ve milletimizin yanında olacağız” dedi.

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