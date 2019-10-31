Başkan Okay: "İlçemizin daha modern hale gelmesi için çalışacağız"

Başkan Okay, vatandaşın dile getirdiği taleplerinde yapılması için talimat verdi.

Bölgesinde devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karaziyaret ve Şeyhşamil mahallelerini ziyaret ederek burada talep edilen hizmetleri değerlendirdi. Talep edilen çalışmalarla ilgili görevlilere talimat veren Başkan Okay, bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına yaptıkları çalışmaların süreceği mesajını verdi.

İncelemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, “İlçemizin ihtiyaçları noktasında ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bunun dışında vatandaşlarımızın bizlerden yoğun olarak talep ettiği hizmetler ile ilgili de ayrı bir çalışma yapmaktayız. Bugün bizzat bu talepleri yerinde dinlemek ve görmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdim. Sonuç olarak bu taleplerin yapılabilmesi için de çalışma başlattık. İlçemizin gelişmesi ve daha modern bir hale gelmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri bizler için son derece önemlidir. Bu bağlamda onların bize olan sevgisini ve hoş görüsünü bizlerde hizmete dönüştürüyoruz” dedi.