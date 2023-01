Başkan Okay: "Şehrin tüm dinamikleri Germanicia Antik Kenti için bir araya gelmeli"

Germanicia Antik Kenti'nin Kahramanmaraş için büyük bir hazine olduğunu belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şehrin dinamiklerinin bunun için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe sınırlarına bulunan ve 3 mahalleyi kapsayan Germanicia Antik Kenti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu konuyu sık sık dile getireceğini ifade eden Okay, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin çeşitli çalışmalar yaptığını ifade etti. Antik kentin büyük bir değer olduğunu hatırlatan Okay, bu değerin ortaya çıkarılarak turizme kazandırılmasının Kahramanmaraş'ın gelişmesine ve kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Bölgenin büyük bir turizm potansiyeli olduğunu hatırlatan Okay, “Bölgemizin zenginliklerini gün yüzüne çıkarma adına çaba harcıyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimiz bu zenginliklerin başında gelmektedir. Bu noktada önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapılması gereken en önemli çalışmalardan bir tanesi Germanicia Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılmasıdır. Bu noktada Dulkadiroğlu Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yaptık. Ancak bizim bu çalışmalarımız tavsiye niteliğindedir. Mevcut çalışma ile bu değerin ortaya çıkması çok pahalı ve mağduriyetler oluşturmaktadır. Daha verimli ve vatandaşın da istifade edeceği önerilerimiz var” diye konuştu.

Germanicia Antik Kenti'nin Kahramanmaraş için büyük bir hazine olduğuna vurgu yapan Okay, “Germanicia Antik Kentini gün yüzüne çıkarma adına koruma amaçlı imar planı yapılmalıdır. Koruma amaçlı imar planı yapılırken teknolojiden faydalanarak yeraltı görüntüleme sistemleri kullanılmalı. Çıkacak olan sonuçlara göre imar planı ve turizm yatırımları planlanmalıdır. Yapılacak olan bu çalışmalarla bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da istifade edeceği projeler oluşturulmalıdır. Vatandaşa ait alanda mozaik bulunmuş ise bu alanın koruma altına alınması, vatandaşların geri kalan kısımda turizme hitap edecek projeler yapabilmesi gerekmektedir. Bu çalışmayla bölgede büyük bir hareketlilik oluşacaktır. Mozaik bulunan alan cam ile koruma altına alındıktan sonra üzerine veya yanına otel yapılabilir. Bunun örnekleri de mevcuttur. Bu çalışmaları yapabilmemiz için de şehrin tüm dinamikleri bir araya gelmelidir. Ben şahsım adına bu konuyu her yerde dile getirmeyi sürdüreceğim. Şehrin dinamikleri bir araya gelerek birçok konuda başarı sağladı. Bu konuda da büyük bir başarı kaydedeceğimizi düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.