Başkan seçildi, ilk işi makam koltuğunu yakmak oldu

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından ilk olarak şehir meydanında yerleri süpürüp, başkanlık koltuğunu yaktı. Gürbüz, "Bizim koltuk sevdamız yok. Samimi olarak vatandaşa hizmet seferi için yola çıktık. Bugün bu meydanda bahar temizliğini hep beraber yapıyoruz" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından AK Parti seçim irtibat bürosuna gelen AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz, burada toplanan vatandaşlarla birlikte ilk olarak şehir meydanında yerleri süpürdü. Daha sonra makam koltuğunu yakan Gürbüz, kazananın Elbistan olduğunu söyleyerek, “Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Şehrimizi hep beraber şöyle ayağa kaldıracağız. Gün bugündür. Bu şehirde yaşayan insanlar seçim kampanya sürecinde ve seçim günü üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirdi. Bu günden itibaren bu şehirde yaşayan insanların huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Bizim koltuk veya başkanlık sevdamız yok. Elbistan'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturabilmek için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Bu seçimde hiçbir kardeşimiz üzülmesin, çünkü kaybeden olmadı, Elbistan kazandı. Elbistan bundan sonra hak ettiği yerlere gelecek ve adından her yerde söz ettirmeyi başaracak" dedi.