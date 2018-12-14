Başkan Zabun: "Kahramanmaraş, Anadolu şehirlerine rol model oluyor"

KMTSO'da Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile ticari hayatta yaşanan sorunların değerlendirildiği toplantıda konuşan Başkan Zabun, Kahramanmaraş'ın sanayi sektöründe özellikle ihracat noktasında büyüdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş'ın ülkenin en iyi kalkınma modellerinden birisi olduğuna dikkat çeken Zabun, “Kahramanmaraş, sanayileşmedeki başarısı, istihdam üretme kapasitesi, ar-ge çalışmaları ile öne çıkmaktadır. İhracatta, her geçen gün pazarlarını büyüten, katma değerini artıran bir kent olarak bu alanda da birçok Anadolu şehirlerine rol model olacak bir yapı sergilemektedir. Bununla birlikte, global siyaset ve ekonomideki muhafazakar yaklaşımlar hiç şüphesiz Türk özel sektörünü de çok yakında ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ticaret Bakanlığı'nı ilgilendiren çalışmalarından bahseden Zabun, “Yerli üretimi gözetmek bakımından pamuk ipliği ve sentetik iplik ithalatına ek vergi çalışmalarını Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında, tekstil sektörünün ekonomiye, ihracata, istihdama katkısını artırmayı hedefliyoruz. Paslanmaz yassı çelik ithalatında uygulanan ek verginin kaldırılması ve şehrimizin ikinci büyük sektörü olan metal mutfak eşyalarının ham madde konusunda rahat nefes almasını arzu ediyoruz. Bu konuda da girişimlerimizi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ana ham maddesi yassı çelik olan metal mutfak eşyaları sektörü, bu ham maddenin ithalatında uygulanan ek vergilerle rekabet gücünü ve ihraç pazarlarını kaybetme noktasına geldi. Bu anlamda, ek vergilerin iptali sektörü oldukça rahatlatacak ve ülke ekonomisine katkısını güçlendirecektir” dedi.

Toplantının ikinci bölümünde ise İç Ticaret Genel Müdür Yrd. Adem Başar ve Ticaret Bakanlığı uzmanları KMTSO üyelerinin sorularını yanıtlayarak ticari hayatta yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.