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SON DAKİKA
17:08
Hafter milislerinden Trablus Üniversitesi Hastanesine füze saldırısı: 2 yaralı
17:08
Mersin Limanı'ndaki bir gemide 47 kilo 800 gram kokain ele geçirildi
17:06
Levrek ve çipurada maliyetine satışa yoğun ilgi
16:56
Dev kaya parçası yolu kapattı
16:55
Ukraynalı doktorlar Korona virüsle mücadele için İtalya’ya gitti
16:53
Evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence
16:49
Metin Sipahioğlu: "4 Nisan saldırısının failleri artık ortaya çıkartılmalıdır"
16:46
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Gine açıklaması
16:40
Diyarbakır’da yangın, çatıda mahsur kalanlara itfaiye ekipleri yetişti
16:37
Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim
16:36
Tekirdağ’da toplu taşıma durduruldu
16:21
Kuru yük gemisindeki 9 işçi karantinaya alındı
16:14
10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt’ten moral
16:11
Vali açıkladı, Rizeliler’in seyahat yasağını delme girişimleri “Pes” dedirtti
16:06
Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı
16:03
Vali Kaymak: “İlimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım”
16:02
Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
15:59
Yasak gelince Bodrum’dan çıkamadılar
15:46
Vali Yerlikaya’dan bedelli askerler ve cenaze izinlerine ilişkin açıklama
15:21
Rusya'nın Covid-19 aşısı Haziran ayında insanlarda denenecek
15:21
Ukrayna'dan gelen 103 kişi Sakarya’da karantina altına alındı
15:20
Yıldız Holding, salgın süresince 10 bin aileye gıda kolisi dağıtacak
15:18
İngiltere'de son 24 saat içerisinde Korona virüsten 2 hemşire hayatını kaybetti
15:15
Giriş çıkışlar kapandı, İzmir-İstanbul yolu boş kaldı
15:11
Karadağ'dan 3 uçakla gelen 492 kişi 14 günlük karantinaya alındı
15:04
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde koronavirüs tedbirleri
15:00
Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı
14:49
Trabzon'da pazar yerinde bedava maske dağıtıldı
14:44
Ticaret Bakanı Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı
14:39
BAE‘de aç kalan develer yolcuların ekmeğini yedi
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