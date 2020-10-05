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Bataklıktan kurtarılan adam korku dolu anları anlattı

Kahramanmaraş’ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam yaşadığı korku dolu o anı anlattı.

Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam yaşadığı korku dolu o anı anlattı. Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalışırken kendisinin de çamura saplandığını belirten Oruç Vural, bir Suriyelinin yardım çağırması sonrası ekipler tarafından keçisiyle bataklıktan çıkarıldığını söyledi.


Olay, Pazarcık ilçesi Nefsidoğanlı Mahallesi'nde Oruç Vural, keçilerini otlattıktan sonra su içmeleri için göletin yanına getirdi. Keçisinin birinin gölet kenarındaki bataklıkta mahsur kaldığını gören Vural, hayvanı kurtarmak isterken bir anda kendisi de bataklığa saplandı.


Olaydan sonra itfaiye ekiplerince kurtarılan Oruç Vural, yaşadığı o anları anlattı. Bataklığa battıktan sonra balık tutmak için su kenarındaki bir Suriyeliden yardım istediğini söyleyen Vural, Suriyelinin çevredeki vatandaşlara durumu söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmanın geldiğini belirtti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldığını söyleyen Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp, "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimizde kurtulduk" dedi.


Vural, “Ben davarları yaydıktan sonra öğle saatleri oldu ve onları su kenarına götürmek istedim. Çünkü hayvanlar susuz olmaz ve onları su kenarına götürdüm. Her zaman götürdüğüm bölgede bataklık oluşmuş ve davarlar suya koşunca bir tanesi bataklığa saplandı. Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım ve ben de bataklığa battım. Bir Suriyeli arkadaşımız orada balık avlıyordu ve ona, ‘Allah rızası için beni kurtarın' dedim. Daha sonra bana, ‘ne oldu amca' dedi ben de 'bataklığa battım' dedim ve yukarı doğru gitti. Yukarıdaki arkadaşlara anlatmış benim bataklıkta kaldığımı onlar da yetkililere telefon açtı. Sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri geldi askerler ve komutanlar geldi sağ olsunlar beni kurtardılar. Keçimizi de kurtardılar hepsine çok teşekkür ederim. Cana geleceğine mala gelsin ne olacak” diye konuştu.

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