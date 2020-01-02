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Bayat ekmekleri toplayıp yaban hayvanlarına bırakıyor

Kahramanmaraş’ta emekli bir vatandaş, çöplerden topladığı bayat ekmek ve yiyecekleri ormana bırakarak yaban hayatın korunmasına destek oluyor.

Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çöplerden topladığı bayat ekmek ve yiyecekleri ormana bırakarak yaban hayatın korunmasına destek oluyor.


Kahramanmaraş'ta yaşayan emekli Mustafa Uludağ, çöp ve etrafa bırakılmış bayat ekmek ve yiyecekleri topluyor. Topladığı yiyecekleri Ahır Dağı'na çıkaran Uludağ, karla kaplı bölgelerdeki ağaçların altına bırakıyor. Yaban hayvanlarının kış mevsiminde yiyeceğe ihtiyacının olduğunu söyleyen Mustafa Uludağ, insanların bayat ekmekleri çöp yerine doğal alanlara bırakmasını istedi.


Yabani hayvanların da yaşamlarına katkıda bulunmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Uludağ, “Canlılar kış mevsiminde yemek arayışı peşinde. Ben de çevremden topladığım bayat ekmekleri ve yiyecekleri çam ağaçlarının dibine bırakıyorum. Bu bölgede özellikle küçük kuşlar, sansar, tilki ve sincap gibi yaban hayvanları için ekmek bırakıyorum. Canlılar bizim insanoğlunun atıklarıyla beslenmiş oluyor. Hemen hemen her hafta sonu gelip yapmaya çalışıyorum. Bir de burada suluklarımız var ve onlara da su bırakıyoruz. Vatandaşlara sesleniyorum evlerde, iş yerlerinde bayat ekmekler var ise çöpe atmayın. Onları getirip şehir dışında doğaya bırakın ve mutlaka onları canlılar gelip yiyeceklerdir” diye konuştu.

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