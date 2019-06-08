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Bayram ziyareti dönüşü feci kaza

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin buğday tarlasına uçması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralanan 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin buğday tarlasına uçması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralanan 4 kişinin kimlikleri belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde yaşandı. Malatya'dan bayram ziyaretinden dönen Yılmankaya ailesini taşıyan 01 DCY 85 plakalı otomobil, sürücüsü Ergün Yılmankaya'nın (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, buğday tarlasına girdikten sonra takla attı. Feci kazada, araçtan fırlayan sürücü ile babası Mehmet Ali (72) ve annesi Ayşe Fatma (69) Yılmankaya, olay yerinde can verdi. Araçta bulunan Mehmet Ali (9), Sümeyye (3), Nurcan (26) ve Hüseyin Yılmankaya (39) yaralandı.



Bayram ziyareti dönüşü kaza


Kaza ihbarının ardından bölgeye çok ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan Mehmet Ali, Nurcan ve Sümeyye Yılmankaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kazada yaşamını yitiren baba, anne ve oğlun cansız bedenleri ise, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yılmankaya ailesinin, bayram ziyareti için gittikleri Malatya'dan Elbistan'a dönüş yaptıkları bildirildi. Büyük çoğunluğu İstanbul'da ikamet eden aile fertlerinin, Elbistan'daki ziyaretlerinin ardından tekrar İstanbul'a dönecekleri kaydedildi.

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