İhlas Haber Ajansı

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Baz istasyonunu soydu, kaçamadan yakalandı

Kahramanmaraş’ta kiralık otomobil ile hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kiralık otomobil ile hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Ceceli Mahallesi'nde akşam saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.


Kiralık araç ile gelen ve dağlık alanda bir GSM şirketinin çevre koruma kapısındaki asma kilidi kırarak hırsızlık yapan M.A. (26) suçüstü yakalandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma timleri, hırsızlık yaptığını itiraf etmesi sonucunda M.A.'yı (26) gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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