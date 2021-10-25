BBP'nin avukatı Kemal Yavuz'un kardeşi vinçten düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir mermer fabrikasında arızalanan vinci tamir etmek isterken yüksekten düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) avukatı Kemal Yavuz'un kardeşi Nuh Yavuz olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren mermer fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada mermer bloklarını kaldırmak için kullanılan vinç arızalanınca iş yeri sahibi Nuh Yavuz (59), arızayı gidermek için yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki vincin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden Yavuz, bir anda yere düştü.

Yavuz'un düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hayatını kaybeden Nuh Yavuz'un, Büyük Birlik Partisi'nin avukatı Kemal Yavuz'un kardeşi olduğu öğrenildi.

Avukat Kemal Yavuz'a haber, merhum Muhsin Yazıcıoğlu davasında 19 sanıklı FETÖ müdahalesinin araştırıldığı üçüncü duruşmada geldi.

Haberi alan Avukat Kemal Yavuz, mahkemeden ayrılarak olay yerine geldi. Avukat Yavuz, olay sonrası gözyaşlarına hakim olamazken, Nuh Yavuz'un cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.