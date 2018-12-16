İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekar evine uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda; Menderes Mahallesinde bir bekar evine baskın yaptı. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Narko timleri tarafından yapılan taramada evin tamamında yer alan çöp yığınları arasında hassas burunlu detektör köpeği ‘Alfi' kısa sürede uyuşturucu maddelerin yerini tespit etti. Çeşitli miktarlarda bulunan uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Mahmut Ü. ve Ali Merdan D., Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Baskın yapılan evin duvarına ‘ihanetin olmadığı yerdesin' yazan uyuşturucu satıcıları ise hastane çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “İyi çek, güzel çek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.