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Bekçilere mukavemette bulunan 4 kişiye 10 bin 329 lira para cezası

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kavga ederken kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 10 bin 329 TL idari para cezası kesildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kavga ederken kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulunan 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 10 bin 329 TL idari para cezası kesildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dedebaba Mahallesi'nde akraba 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı ile devriye görevi yapan mahalle bekçileri, kavga eden iki gruba müdahalede bulunarak tarafları ayırmaya çalıştı. Şahıslar kendilerini ayırmaya çalışan mahalle bekçilerine mukavemette bulundu. Bunun üzerine bekçiler, bölgeye takviye ekip talebinde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, bekçilere mukavemette bulundukları tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 10 bin 329 lira para cezası da kesildi. Çıkan arbedede hafif yaralanan bir bekçi, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Şüpheli 4 kişi, 2 gün gözaltında tutulduktan sonra işlemleri için adliyeye sevk edildi.

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