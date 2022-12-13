İhlas Haber Ajansı

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Bekçilerin şüphe üzerine aradığı şahıslardan uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş’ta devriye görevi yapan bekçilerin şüphelendikleri 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta devriye görevi yapan bekçilerin şüphelendikleri 2 şahsın üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesinde yaya devriye görevini yapan mahalle ve çarşı bekçileri 2 şahsın durumundan şüphelendi. Şahısları durduran bekçiler, üst araması yaptı. Yapılan aramada 0,42 gram metamfetamin ile 1,34 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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