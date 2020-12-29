Bektaşoğlu: "Pandemide en önemli besin kırmızı pancardır"

Diyetisyen Melike Bektaşoğlu, korona virüs salgınında kırmızı pancarın kanın oksijen taşıma kapasitesini yüzde 400'ün üzerinde arttırdığını söyledi.

Korona virüs salgınında en önemli besinin kırmızı pancar olduğunu söyleyen Bektaşoğlu, kanın temizlenmesi ve karaciğerin zehirlerden arınmasına da yardımcı olduğunu vurguladı.

Bu süreçte kırmızı pancarın sofralarda mutlaka bulunması gerektiğini belirten Bektaşoğlu, "Kırmızı pancar aynı zamanda iltihabı önleyici, azaltıcı ya da ortadan kaldırıcıdır. A, B, C, P vitaminleri ve mineraller bakımından da çok zengindir. Kırmızı meyve ve sebzeler çok yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkları da engelleyebilir. Aktif olarak sporla uğraşıyorsanız pancar sizin için bulunmaz bir besin olmaktadır. Pancar suyunun kas fonksiyonu üzerinde iyileşmeyi arttıracağı ve uzun mesafe koşucuları arasında sık rastlanan akut inflamatuar durumları azaltarak kas ağrılarını azaltacağını birçok çalışmada ispatlanmıştır. Bazı kanser türlerinde önleyici etkisi olduğu tespit edilmiştir. Özellikle hipertansiyonda, gıda takviyesi olarak pancar suyu tüketiminin kan basıncını önemli ölçüde azalttığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır Sofralarımızdan eksik etmeyelim. Özellikle çiğ olarak tüketilmeli veya haşlama şeklinde tüketebilirsiniz” dedi.