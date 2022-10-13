Bengü'ye özel işlemeli ceviz oyma sandık

Ünlü şarkıcı Bengü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kampüs Fest" etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Milli İrade Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin adeta akın ettiği konserde Bengü, seslendirdiği eserlerle Kahramanmaraşlı hayranlarını mest etti. Konserde; Kuzum, İki Melek, Korkma Kalbim, Yaralı, Unut Beni, Heyecan, Ah Bu Hayat Çekilmez, Sarışınım, Güzeller İçinden gibi sevilen birçok eseri seslendiren Bengü'ye binlerce müziksever de eşlik etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bengü'ye çiçek ve kente özel işlemeli ceviz oyma sandık hediye etti.

Etkinliğe katılımlarından dolayı sanatçı Bengü'ye ve gençlere teşekkür eden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş'ımızda kültür ve sanat alanında faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Özellikle gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Türkiye'ye örnek olacak bir Gençlik Meclisi oluşturduk. Gerçekten gençlerimizin talepleri doğrultusunda çok güzel faaliyetlere imza atıyorlar. Önümüzdeki süreçte farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerimiz devam edecek” dedi.