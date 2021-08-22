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"Benim Güzel Pabuçlarım" izleyici ile buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Benim Güzel Pabuçlarım" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Benim Güzel Pabuçlarım" adlı çocuk oyunu sahnelendi.


Bu kapsamda, "Sahne Maraş Tiyatro Okulu" öğrencileri tarafından hazırlanan oyunlarda geçtiğimiz hafta perdeler yeniden açılmıştı. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek tiyatrolarda “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyunu da miniklerle buluştu. Alışveriş merkezinin giriş katında 2 seans gösterimi yapılan oyunu, çocuklar kadar yetişkinler de ilgiyle takip etti. İzleyenlerinden tam not alan çocuk tiyatrosu 22 Ağustos Pazar günü de 15.00 ve 18.00 saatlerinde ücretsiz olarak gösterilecek.

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