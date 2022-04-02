Berit Dağı'nın izcileri doğada

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek Sehit Elhas Esendere İlkokulu İzcilik Kulübü öğrencileri doğayla buluştu.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İzcilik Federasyon tarafından desteklenen çalışma ilgi gördü. Öğretmen Adem Hasdemir liderliğinde ekim ayından bu yana yapılan çalışmaların doğada uygulamaları gerçekleştirildi. Bölgede ilk defa yapılan etkinlikte; öğrencilerin doğayı tanıma ve sevdirme, doğadaki yaşam alanlarını görmelerini sağlamak amaçlandı. Öğrenciler, etkinlik sayesinde doğanın tüm güzelliklerini yerinde gördüler.

Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, "İlçemiz, son dönemde eğitimde yaptığı başarılı çalışmalarda adından sıkça söz ettirmektedir. Okullarımızda sadece akademik değil, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar da yapılmakta. Bugün kurumumuz ve İzcilik Federasyonu ortak çalışması olan İzcilik Kulübü etkinliğinde bir araya geldik. Kısa sürede çok güzel birikimler kazanılmış, doğayla iç içe eğitim süreci yapılmış. Asker disiplini içinde hareket eden izcileri izlerken gururlandım" dedi.

Etkinlikte izciler, yarışmalar, yön bulmalar, marşlar ve çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdi.