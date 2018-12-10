Beşiktaş şehitleri için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde; 10 Aralık 2016'da İstanbul'da gerçekleştirilen iki ayrı terör saldırısında şehit düşen polisler başta olmak üzere tüm şehitler için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

İstanbul Dolmabahçe'deki Vodafone Arena Stadyumu'nun yanında ve Maçka Parkı'nda teröristlerce gerçekleştirilen 2 ayrı hain saldırıda şehit düşen 30 polis başta olmak üzere tüm şehitler için Müftülük Cami'inde öğle namazına müteakiben Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit programına, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, emniyet teşkilatı personeli, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından katılımcılara gül suyu ve lokum ikramlarda bulunuldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, ülkemizin birliği ve bağımsızlığı ile bayrak için biran için bile düşünmeden canlarını seve seve feda eden tüm polisleri ve güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

2 yıl önce hain ellerin gerçekleştirdiği saldırının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Emniyet Müdürü Aşık, “Devletinin emrinde milletinin hizmetinde olan Türk Polis Teşkilatı, onurlu bir görevi yerine getirmektedir. Bu onurlu görev esnasında tıpkı 2 yıl önce bugün İstanbul'da hain ellerce gerçekleştirilen kalleş saldırıda olduğu gibi, vatan ve bayrak uğruna nice fidanlarımızı toprağa verdik. Her bir şehidimizin acısını, aradan ne kadar süre geçerse geçsin yüreğimizde hissediyoruz. Biz, aziz şehitlerimizin kanları ile suladığı bu vatanı en iyi şekilde korumaya ant içtik. Bu teşkilatın her bir neferi, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacak ve ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması için tıpkı onlar gibi gerektiğinde şahadete koşacaktır.

Başta İstanbul'daki terör saldırısında şahadet şerbetini içen arkadaşlarımız olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için şerefli görevlerin ifası sıra sırasında ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ailelerine de sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.