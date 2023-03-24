Beyoğlu'ndan Kahramanmaraş'a uzanan Kardeşlik Sofrası'nda ilk iftar

Beyoğlu Belediyesi her yıl Ramazan ayında on binlerce kişiyi ağırladığı kardeşlik sofralarını bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kurdu. 700 kişilik Kardeşlik Sofrası Çadırı ve üç adet mobil aşevi ile 15 bin depremzedeye iftar yemeği verildi.

Beyoğlu Belediyesi yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Her yıl Ramazan ayı boyunca Beyoğlu'nun dört bir yanında kurulan kardeşlik sofraları bu yıl Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuruldu. Ramazan ayının ilk gününde Beyoğlu Belediyesi'nin Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda bulunan aşevinde hummalı bir çalışma vardı. Yüzlerce belediye çalışanı hazırlanan iftarlıkların bir kısmını aşevinin hemen yanında kurulan 700 kişilik Kardeşlik Sofrası Çadırı taşırken kalan kısmını da mobil aşevlerine yükledi. İftara bir saat kalasıya harekete geçen üç adet mobil aşevi, Kahramanmaraş merkezin farklı noktalarındaki çadır kentler, konteyner kentler ve mahallelerde yaşayan vatandaşlara iftar yemeği dağıttı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da orucunu, Kardeşlik Sofrası Çadırında depremzedelerle birlikte açtı. Ramazan'ın ilk gününde 15 bin depremzede iftarlarını Beyoğlu Belediyesi'nin kardeşlik sofralarında yaptı.

Çocuklar için eğlenceli Ramazan etkinlikleri düzenlenecek

Beyoğlu Belediyesi iftar organizasyonlarında depremzede çocukları da unutmadı. Depremzede çocukların eğlenceli bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Mobil Sahne Tırı Ramazan'ın ilk günü Kardeşlik Çadırının önünde çocuklarla buluştu. Çocuklar ve aileleri, iftar sonrasında sahnelenen Karagöz ve Hacivat Gölge Oyunu'nu izledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinliklerle, çocukların yüzü yeniden gülmeye başladı. Her gün Kahramanmaraş'ın farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edecek olan Mobil Sahne Tırı; maskot, yüz boyama, yarışmalar, animasyon, sihirbaz pandomim, balon şov, çocuk tiyatroları, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ve çocuk sineması gibi etkinliklerle çocuklara dolu dolu bir Ramazan ayı yaşatacak.

"Her gün depremzede kardeşlerimizle bu sofralarda iftarlarımızı yapacağız"

Kardeşlik sofralarında depremzedelerle birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Allah (c.c) hepimize huzur içerisinde ve sağlıklı bir şekilde nice Ramazanlar ve bayramlar nasip etsin. 30 gün boyunca Ramazan ayında da burada sizlerle olacağız. Bu sofralar kardeşlik sofrasıdır. Her gün depremzede kardeşlerimizle birlikte bu sofralarda iftarlarımızı yapacağız. Ayrıca sahurda da birlikte olacağız inşallah. Mobil aş evlerimiz de ramazan boyunca her gün çevre bölgelerdeki depremzedelere iftarlıklarımızı ulaştırmaya devam edecek. Devlet millet el ele bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.