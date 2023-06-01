İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı kavgada kan aktı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan 35 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde Hamza Akbaş Caddesinde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 35 yaşındaki Cebrail Kebeli, vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kebeli, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kebeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kebeli'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.


Cinayet zanlısı ise, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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