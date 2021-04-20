Bin 500 derecede ekmek mücadelesi

Kahramanmaraş'ta alüminyum dökümünde çalışan işçiler yaklaşık bin 500 derecede üretim yaparak ekmek mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde alüminyum döküm işi yapan ustaların zorlu mesaisi Ramazan ayında da devam ediyor.

Ortam sıcaklığının 75 derecelerde seyrettiği işletmede, geri dönüşümden elde edilen alüminyum parçalarını bin-bin 500 derecede eritiyor. Eriyen madde standart haldeki kalıba döküldükten yarım saat sonra kalıp halinde çıkarılıyor. Ortaya çıkan alüminyum kalıplar ise çeşitli baskı ve kesim evrelerinden sonra metal mutfak eşya üretiminde kullanılıyor.

İşçilerden Kenan Şimşek, “Yaptığımız iş alüminyum hurdadan geri dönüşüm sağlamak. Bin 500 derecede yanıp 750 derecede sıvı haline gelen madenimizi 760 derecede kalıplara boşaltıyoruz. Buradan da çeşitli makinalara gittikten sonra çeşitli metal mutfak eşyalarına kullanılıyor” diye konuştu

Sıcak ortamda hem çalışıp hem de oruç tutmaya çalıştıklarını söyleyen Şimşek, “Ramazan ayında biraz zor oluyor, hava ve ateşin sıcaklığı bizi yoruyor. Biz de orucumuzu tutuyoruz. Yaptığımız işi severek yapıyoruz alıştık. Türkiye'de iş yok diyenler var, çalışan herkese Türkiye'de iş var. Sıcak yada soğuk bir şekilde insan evine bir tas çorba ya da bir dilim ekmek götürme zorundadır” dedi.

Bir başka işçi ise, “Metal mutfak eşyası üretiyoruz. Sıcak bir ortamda çalışıyoruz ve bu şekilde orucumuzu tutmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.