Binaları yıkan deprem doğaya da zara verdi, bölge havadan görüntülendi

Bir çok noktada fay kırığına neden olan depremin doğaya verdiği zarar dron ile görüntülendi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde halen bir çok şehirde arama kurtarma çalışması sürdüğü gibi, vatandaşların da yaralarının sarılması için devlet milletinin de desteğiyle dört bir koldan mücadele ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin verdiği zarar her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Yerleşim yerlerinde binlerce binanın yıkımına 30 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremin doğaya verdiği zarar da dikkat çekiyor. Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay'da arazilerde gözler önüne serilen fay kırıklarının yanı sıra farklı görüntüler de ortaya çıkıyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli köyü başta olmak üzere çevresinde derelerdeki sular çekildi, obruklar oluştu. Bölgede bir çok kayanın da koparak yollara düşmesi ve dağlarda oluşan derin çatlak izleri depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.