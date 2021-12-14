Kahramanmaraş'ta Dünya Dağlar Günü dolayısıyla Binboğa Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Göksun ilçesi ve Afşin ilçesi arasında olan Kayseri yolu üzerinde Keklikoluk Köyü civarındaki 3000 rakımlı Kahramanmaraş'ın en yüksek dağlarından biri olan Binboğa Dağına zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Tırmanışı, Dünya Dağlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirten İsmail Nar, "Gerçekleştirdiğimiz, Binboğa Dağı zirve tırmanışı, ilimizin çeşitli bölgelerinden gelen 21 dağcı ile sağ salim ve başarıyla tamamlandı. Kahramanmaraş Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün organize ettiği faaliyete ilgi fazlaydı. Şiddetli rüzgar, soğuk ve karla mücadeleyi 21 sporcumuz başarıyla bitirdi" dedi.