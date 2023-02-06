Bir binadan çekilen görüntü, Kahramanmaraş'ta durumu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde birçok bina yıkılırken, son durumu bir binadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde birçok bina yıkıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılan binalardaki kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, sahada tüm ekiplerin çalışma yaptığı kaydedildi.

Şehir merkezinde Trabzon Caddesi ile Müftülük Meydanı çevresi ise yüksek bir binadan görüntülendi. Görüntülerde birçok binanın enkazı yer alırken, durumun vahameti ortaya çıktı.