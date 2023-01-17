Bir döneme damga vuran telefonlar antika oldu: 10 bin TL'ye kadar satılıyor

Kahramanmaraş'ta 100 yıl öncesine dayanan antika telefonlar sergilenirken, fiyatlarının da 400 TL'den başlayarak 10 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

Demirciler Çarşısı'ndaki bir antika dükkanında 100 yıl öncesine ait antika telefonlar gelecek kuşağa aktarılıyor. Antika telefonlara meraklılarının yoğun ilgisinin olduğunu belirtilirken, fiyatlarının ise 400 TL ile 10 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.

Antika dükkanında eski ve tarihi olan telefonları sergilediğini belirten Ali Nurlu, "Bu telefonlarımızın özelliği yeni nesil bunları bilmiyor. Yeni nesillere bu telefonların tanıtımını yapıyoruz. Bu telefonları hiç görmedikleri için fotoğraflarını çekiyorlar. Çalışma sistemlerini merak ediyorlar ve onları soruyorlar. Buradaki telefonlar yüzyıla hitap ediyor. Buradaki telefonlara bazılarının ekonomik gücü yetmiyor ama ekonomik gücü olanlar alıp gidiyor. Telefonlar hala işlevini gören telefonlar. Meraklı olanlar geldiklerinde biz bunları televizyonda görmüştük diyorlar" dedi.

Antika telefonlarda bir yanlış yapıldığında işlemin tekrardan başlandığına dikkat çeken Nurlu, "Şimdiki telefonlarda bile gençler birisini aradığında zaman aldığında dahi tahammül etmiyor. Ama eski insanlar eski telefonlarla sabırla karşı tarafa telefonu düşürmeye çalışıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Telefonların eskiliğine göre fiyatının değiştiğini de aktaran Nurlu, "Antika telefonlar bulunması çok zor olan telefonlar. Ürünlerin birçoğu dışarıdan geliyor. Antika telefonların fiyatı ise 400 TL ile 10 bin TL arasında değişiyor" diyerek bilgi verdi.