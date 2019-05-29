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Bir haftada 5 otomobil soyan hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş’ta son bir haftada park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada park halindeki 5 otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şahıs tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Yapılan takip sonrasında olayları gerçekleştirdiği tespit edilen Burak Ö. (25) gözaltına alındı.


Şüpheli şahsın sorgusunda, son bir hafta içerisinde 5 ayrı otomobilden teyp, buffer, amfi ve mont çaldığını itiraf ettiği, ekipler tarafından 3 adet oto teybi, amfi, 1 buffer ve mont ele geçirildiği öğrenildi.


Hırsızlık olaylarını itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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