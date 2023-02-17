İhlas Haber Ajansı

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Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları, diğer yanda cuma namazı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yanda vatandaşların kurulan çadırlar arasında kıldığı cuma namazı dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer yanda vatandaşların kurulan çadırlar arasında kıldığı cuma namazı dron ile görüntülendi.


Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası Kahramanmaraş merkezinde bulunan vatandaşlar depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz çalışmalarının devam ettiği Kahramanmaraş'ta bir yandan iş makineleri ile yapılan çalışmalar görülürken, diğer yandan vatandaşların kurulan AFAD çadırları arasında cuma namazı kıldığı görüldü.


Depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ikinci cuma namazını AFAD tarafından kurulan çadırların arasında kılan vatandaşlar dron ile görüntülendi.

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