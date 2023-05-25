Bir yıllık anket şirketi seçim sonucu tahminlerinde yılların şirketlerine fark attı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri sonuçlarını yaptığı kamuoyu araştırmasıyla neredeyse birebir tahmin eden Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi önemli bir başarıya imza attı.

14 Mayıs seçimleri öncesinde birçok anket firması kamuoyu araştırması yaparak sonuçlarla ilgili tahminlerde bulundu. Ancak yapılan birçok araştırma 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili başarılı bir sonuç ortaya çıkaramadı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına ise en yakın kamuoyu araştırmasını yapan firma Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık oldu.

Yaklaşık 1 yıl önce kurulan şirket, sonuçları en yakın olarak tahmin etme başarısını gösterdi.

Kocaeli merkezli kurulan şirket 31 Aralık 2022 ve 1 Mayıs 2023 tarihinde toplamda 20 bin 700 kişiyle birebir görüşerek çalışma yaptı.

Ülke genelinde ulaşılan 20 bin 700 kişiden alınan veriler ile Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına çok yakın veriler elde edildi.

1 Mayıs 2023'te yapılan ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde yüzde 50.3 oranında önde çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzdeki ise 44.6 oldu. Şirket elde ettiği bu verileri 12 Mayıs tarihinde sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Öte yandan, anket sonuçlarına göre, partilerin açıklanan yüzde oranları ise şu şekilde olmuştu: AK Parti 37.97, CHP yüzde 24.05, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 10.03, Yeşil Sol Parti yüzde 10.20, İYİ Parti yüzde 12.25.

Şanlı Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu İsmail Bozdoğan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle 14 Mayıs seçim sonuçlarının ve 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Biz yeni kurulan bir araştırma şirketi olarak seçimlerle ilgili önemli bir başarıya imza attık. Ülkemizin her noktasına ulaşmaya çalışarak, il merkezleri, ilçeler ve köylerde toplam 20 bin 700 vatandaşımızla birebir görüştük. Bu süreçte tarafsız olarak, anket çalışmalarımızı tamamladık. Bu tarafsız ve dikkatli çalışmalarımızın sonucu ise 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde başarılı bir şekilde gördük. Neredeyse Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçlarını birebir tahmin ettik. Birçok anket firmasının yapamadığını yaparak çok önemli bir başarıyı elde ettik. Yeni bir firmayız demeden halkımızın tercihlerini olduğu gibi kamuoyuyla paylaştık. Amacımız doğru, güvenilir verilerle insanlarımıza en sağlam sonuçları ulaştırmaktır. Aynı kararlılık ve titizlikle bundan sonraki çalışmalarımızı yürüteceğiz.”