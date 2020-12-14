İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında iddiaya göre Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi. Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu sırada bir başka kişi yaşananlar gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.